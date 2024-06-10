حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم، بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام، وذلك في إطار التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

وفي ذلك الإطار شنَّت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، حملة بشوارع الدكتور لاشين من طريق المريوطية فيصل وكعبيش والطوابق، تم خلالها رفع جميع الحواجز والبلدورات التي تعوق الطريق العام بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لإشعال الطريق وإتلاف طبقة الطريق من قبل محال مخالفة ورفع إشغالات محال للخضراوات والفاكهة والباعة الجائلين وذلك بمتابعه ميدانية لمعتز مسعود القائم بأعمال رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

وشهدت حملات حي الهرم رفع وإزالة شوادر لبيع الأضاحي والمواشي بالطريق العام تعيق حركة المارّة، وذلك تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمنع إقامة الشوادر بالطرق العامة وأن تكون في الأراضي الفضاء.

كما ضمَّت الجهود تنظيم حملات نظافة وتجريد واسعة لتسهيل حركة المواطنين وذلك بالتعاون مع هيئة النظافة لتجريد الشوارع ورفع الأتربة وتجمعات القمامة ومتابعة أداء شركات الجمع السكني وجارٍ استكمال الحملات.

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