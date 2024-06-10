محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة بأشمون

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بافتتاح مدرسة التمريض الجديدة (إحلال وتجديد) بمستشفى أشمون العام، باستثمارات بلغت 8 ملايين و440 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد غرفة الكمبيوتر والمكتبة وعدد من الفصول الدراسية، وأشارت المهندسة وفاء صبحي، إلى أن المدرسة تتكون من 5 أدوار وتضم 9 فصول دراسية، و6 معامل تمريض وكمبيوتر، فضلًا عن إنشاء مخازن، قاعة اجتماعات، IT Room، مشيرة أنه تم تجهيز المدرسة وفقًا لأحدث النظم العلمية المتطورة.

وخلال تفقده، أشار المحافظ أن تلك المدرسة ستسهم في تخفيف العبء عن الطلاب ومشقة سفرهم إلى المحافظات المجاورة، مؤكدًا أهمية مدارس التمريض في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة بالمدرسة دعمًا لهم.

كما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جولة محافظ المنوفية

واستمع المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة وستضم 230 سريرًا، بتكلفة إجمالية مليارًا و350 مليون جنيه، والتي ستخدم 950 ألف نسمة، حيث من المقرر أن يتضمن الدور الأول التطعيمات والطوارئ والملفات والرعاية ومتابعة الطفل والصيدلية وغرفة الراكات والتيار الخفيف والكهرباء واستراحة المرضى والتذاكر، والدور الثاني عيادة باطنة وأسنان وعلاج طبيعى ومعمل متوطنة ودم والمبادرة الرئاسية والمراهقين وغرفة التعقيم والفرز والمغسلة واستراحة التمريض، كما يضم الدور الثالث المشغل وغرفة المحاضرات ومكاتب ادارية واستراحة الأطباء، وخلال تفقده لموقع المستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال الموقع دعمًا لهم.

وافتتح المحافظ وحدة طب وتنمية الأسرة بسبك الأحد بمركز أشمون ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري وتحقيقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المُقام على مساحة 1900م، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة عن نوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لأهالينا بأشمون، موضحة أن وحدة طب وتنمية الأسرة تضم عيادات تنظيم طب الأسرة وصيدلية ومكتب صحة وعلاج طبيعي وأسنان ومعمل وحضانة للأطفال ومشغل وإسعافات أولية وغرف تطعيمات ومبادرات للسيدات، وكذا غرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ومشغل للفتيات، وقام المحافظ بتفقد غرفة تطعيمات متابعة النمو والصيدلية وعيادة الأسنان وإستفسر عن عدد حالات المترددين علي الوحدة وتابع انتظام سير العمل بالاستقبال، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال الوحدة دعمًا لهم.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن جملة استثمارات الدولة في القطاع الصحي بلغت ما يزيد عن 4 مليارات و730 مليون جنيه، شملت المشروعات إنشاء مستشفى أشمون الجديدة ومستشفى الشهداء الجديدة ومستشفى الأورام بمنوف ومستشفى السادات العام الجديد ومستشفى قويسنا وشبين الكوم الجديدة، هذا فضلًا عن الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية – تطوير مستشفى السادات المركزي – مستشفى صدر شبين الكوم)، مما يعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.