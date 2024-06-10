الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عاشور" يسافر روسيا للمشاركة فى اجتماع وزراء التعليم العالى للدول أعضاء تجمع بريكس

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

غادر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى جمهورية روسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع بريكس BRICS' 2024، الذي ينعقد خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو الجاري بمدينة كازان الروسية.

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يهدف الاجتماع إلى توسيع قاعدة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فيما لديها من مؤسسات تعليمية بحثية وإمكانات متاحة لعمل منصة تعليمية مشتركة تحقق أقصى استفادة ممكنة في العديد من المجالات، حاصة في مجالات (الطاقة، المصادر المائية، علوم الحاسب، البيئة، الطاقة المتجددة، الاقتصاد والعلوم الإنسانية، التكنولوجيا الزراعية)، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو التقدم.

وخلال الاجتماع، يُلقي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كلمة مصر، مُسلطًا الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، ويبرز جهود وزارة التعليم العالي المصرية في تعزيز عوامل الابتكار والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية ودعم تبادل الطلاب والباحثين والتعاون في البرامج الدراسية المشتركة وتطوير البنية التحتية الأكاديمية، فضلًا عن تعزيز التعاون في المجالات البحثية المشتركة.

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زيارة جامعة البحث العلمي النووية "MEPHI"
 

وسيقوم الدكتور أيمن عاشور بزيارة جامعة البحث العلمي النووية "MEPHI"، كما سيقوم أيضا بزيارة الجامعة الوطنية للبحوث "MPEI" ومعهد موسكو المعماري، فضلًا عن قيامه بتفقد أحد المعارض التعليمية.
ويعقد وزير التعليم العالي، عددًا من اللقاءات المهمة؛ لبحث آليات وسُبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

يضم الوفد المصري الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور محمد السرجاني المُلحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية في روسيا.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى روسيا وزراء التعليم العالي تجمع البريكس مؤسسات تعليمية بحثية

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