الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع نسب الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

استكملت وحدة "حياة كريمة" في أسوان الجولات الميدانية؛ لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وأكد اللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، أنه تم تفقد عدد 35 من المشروعات الجارية بقرية الرمادي قبلى (الزنيقة) بمركز إدفو والتي تضم 32 قرية فرعية وتابع بإجمالي 55 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 20 مشروعًا بنسبة 100% منها مشروعات إنشاء المجمع الصناعي ومجمع الخدمات ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة العديد من المدارس ومراكز الشباب وتبطين الترع، فضلًا عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء. 

وأوضح اللواء ياسر عبدالشافي، أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات المتبقية في مواعيدها المحددة والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ومنها مشروعات إنشاء المجمع الزراعي، وإنشاء محطات للمعالجة ورفع الصرف الصحي، وأيضًا إنشاء سوق الكرابلة. 

 كما كشف السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على تلافي المشكلات والملاحظات التي يتم رصدها أولًا بأول مع عدم السماح بأي تأخير وسرعة استبعاد المقاولين والشركات المتقاعسة وإستبدالهم بأخرين أكثر جدية وإلتزامًا. 

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IMG-20240610-WA0089
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IMG-20240610-WA0086
أسوان قرية الرمادى حياة كريمه الجولات الميدانية وحدة حياة كريمة

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