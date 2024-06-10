الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا.. رابط التقديم في الصف الأول الثانوي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يتصدر تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2024-2025 كافة مواقع التواصل الاجتماعي عقب ساعات فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والتي تم اعتمادها بنسبة 88.37 %.

تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا 

يمكن معرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا من خلال مقارنة نسبة النجاح بالعام الماضي حيث اعتمد اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة عصر اليوم بنسبة نجاح وصلت إلى 88.37 % فيما جاءت نسبة النجاح في العام الماضي 2022-2023 أقل بنسبة 2% حيث تم اعتمادها بنسبة 86.12 %.

ويمكن أن يكون تنسيق الصف الأول الثانوي أقل من العام الماضي وفقا لأعداد الناجحين بدرجة أو درجتين حيث بلغ عدد الناجحين هذا العام 2023-2024 الترم الثاني 46 ألف و627 طالب وطالبة من إجمالي 54 ألف و917 طالب وطالبة حضر منهم 54 ألف و144 طالب وطالبة في 302 لجنة امتحانية موزعة على 9 إدارات تعليمية.

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رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025

يمكن تفعيل رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب المؤتمر الصحفي الذي يتم من خلاله الإعلان عن تنسيق كافة محافظات الجمهورية حيث يتم ذلك خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2024 وذلك وفقا للتنسيق المعلن في كا محافظة من محافظات الجمهورية حسب عدد الطلاب الناجحين.

موعد إعلان تنسيق أولى ثانوي عام

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق أولى ثانوي عام خلال الأسابيع المقبلة حيث جاء تنسيق العام الماضي الحد الأدني للقبول في الثانوية العامة العامة 250 درجة الحد الأدني للثانوية الصناعي نظام الـ 3 سنوات 190 درجة الحد الأدني لتنسيق الثانوي التجاري 233 درجة.

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