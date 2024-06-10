الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ابدأ يومك.. نصائح للعناية بالصحة خلال موجات الحر

موجات الحر
موجات الحر

عادت موجة الحر للظهور مرة أخرى، ويمكن أن تؤدي موجات الحر إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس والجفاف، وفيما يلي  نصائح أساسية يجب اتباعها قبل الخروج، للبقاء آمنًا وباردًا أثناء موجة الحر.

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ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية 

يحتاج جسمك إلى الوقود ليعمل بشكل صحيح، خاصة تحت ضغط درجات الحرارة القصوى. إن تناول وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يوفر الطاقة والمواد المغذية اللازمة لمساعدتك على التعامل مع الحرارة. وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition Reviews، فإن تناول وجبة متكاملة في الصباح يعزز الوظيفة الإدراكية والأداء البدني، وهو أمر بالغ الأهمية خلال الظروف الحارة. قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات، وادمجها مع البروتين والحبوب الكاملة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مستقرة طوال اليوم.

شرب الماء

الترطيب مهم عندما ترتفع درجات الحرارة، حيث يفقد جسمك السوائل من خلال العرق، وتجديد هذه السوائل أمر بالغ الأهمية لتجنب الجفاف، احمل معك زجاجة ماء واشربها بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش يمكن أن تكون إضافة الشوارد إلى الماء مفيدة بشكل خاص، حيث تساعد الإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وهي حيوية لوظيفة العضلات والعمليات الجسدية الأخرى. 

تشير الأبحاث التي أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن المشروبات المملوءة بالكهرباء أكثر فعالية في إعادة ترطيب الجسم مقارنة بالماء وحده، خاصة خلال فترات الحرارة الشديدة.

واقي الشمس

الواقي من الشمس هو أفضل صديق لبشرتك عند الخروج في الشمس. الأشعة فوق البنفسجية ضارة بشكل خاص أثناء موجة الحر، مما يزيد من خطر حروق الشمس وتلف الجلد على المدى الطويل. ضعي واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 على جميع مناطق الجلد المكشوفة، وأعيدي وضعه كل ساعتين، أو بشكل متكرر إذا كنت تتعرقين بشدة. وفقا لدراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد ويمنع شيخوخة الجلد المبكرة لا تنس الأماكن التي غالبًا ما تفتقدها مثل الأذنين والجزء الخلفي من الرقبة وأعلى قدميك.

مشاكل صحية ضربة الشمس الجفاف موجة الحر مستويات الطاقة الفواكه الخضروات

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