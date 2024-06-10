الإثنين 10 يونيو 2024
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فيديو

فنانين مكملوش تعليمهم..الشرنوبي معاه الإعدادية ومحمد رمضان ثانوية عامة

تناولت “الدستور” في فيديو جديد أبرز الفنانين والمشاهير الذين لم يكملوا تعليمهم لكنهم حققوا نجاحًا كبيرًا على الرغم من ذلك، حيث يشير الفيديو إلى العديد من المشاهير بما في ذلك محمد الشرنوبي وأحمد رزق وشيرين عبد الوهاب ومحمد رمضان وياسمين صبري وأصالة ومنى شلبي وعمرو دياب وإيلا غانم وهالة شيحة.

مشاهير لم يكملوا تعليمهم وحققوا نجاحات كبيرة

لم يكمل محمد الشرنوبي تعليمه بسبب ظروف عائلية وبدأ العمل في سن مبكرة، التحق أحمد رزق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنه تركه بسبب صعوبات مالية، تركت شيرين عبد الوهاب المدرسة بعد السنة الأولى من المرحلة الاعداية بسبب كرهها للرياضيات وخوفها من الزلازل، تقدم محمد رمضان إلى المعهد العالي للفنون المسرحية لكن تم رفضه، بدأ مسيرته التمثيلية في النهاية من خلال المسرح، عاشت ياسمين صبري طفولة صعبة ولم تتلق الكثير من التعليم الرسمي، ومع ذلك، تم قبولها في نقابة الموسيقيين بسبب موهبتها.

أصالة وعمرو دياب لم يكملوا تعليم الموسيقى 

لم تتلق أصالة تعليمًا موسيقيًا رسميًا لكنها تدربت على يد والدها الموسيقي، وتركت منى شلبي المدرسة الثانوية بسبب التنمر الذي تعرضت له بسبب مهنة والدتها، التحقت لاحقًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكن تم طردها بسبب التغيب، وبدأ عمرو دياب في المعهد الموسيقي العربي لكنه تركه بسبب شهرته المبكرة، بدأت علا غانم الدراسة في كلية الفنون الجميلة لكنها انتقلت لاحقًا إلى المعهد العالي للفنون المسرحية. غادرت المعهد قبل التخرج لمتابعة مسيرتها التمثيلية، والتحقت حلا شيحة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها تركته بسبب التغيب الناجم عن فرص التمثيل.


 

مشاهير لم يكملوا تعليمهم مشاهير محمد الشرنوبي عمرو دياب أحمد رزق محمد رمضان

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