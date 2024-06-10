"الابتزاز الإلكتروني" حملة توعوية بقسم الإعلام بآداب الوادي الجديد

أطلق طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد حملة توعوية تحت عنوان "مخاطر الابتزاز الإلكتروني" ( بلغ كبير.. سرك في بير )، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبدالسلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب تمت مناقشة مشروع تخرج الفرقة الرابعة بقسم الإعلام ( العلاقات العامة والإعلان ) والذي تناول حملة توعوية بعنوان "الابتزاز الإلكتروني ".

وأكدوا أن الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.



وقال الدكتور حازم القاضى المشرف العام على الحملة، إن الحملة تعد الأولى من نوعها في مصر وجمهورها المستهدف هو الشباب وخاصة فئة المراهقين، مؤكدًا أن الابتزاز الإلكتروني هو محاولة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

من جانبها، قالت الدكتورة إرادة أحمد المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد والمشرف التنفيذي للحملة، إن تزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.



وأوضح المشاركون في الحملة "نحن كفريق رأينا العديد من الصعوبات في تنفيذ الفكرة، وأردنا أن نوضح للناس الهدف الرئيسي لحملتنا التوعوية للحد من مخاطر الابتزاز الإلكتروني.