تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 والأدعية المستجابة في يوم عرفات

تردد قناة تكبيرات العيد 2024.. كلمات ارتفع معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الأيام الماضية، من قبل عدد كبير من المواطنين، بالتزامن مع قرب موعد عيد الاضحى المبارك 2024.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية تردد قناة تكبيرات العيد 2024.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الاضحى المبارك، وهناك الكثير من المسلمين غير القادرين على اداء مناسك الحج، عيش اجواء التكبيرات حول الكعبة المشرفة، لذلك نستعرض القنوات الناقلة لتكبيرات العيد وهم:

قناة الحج

تردد قناة الحج: 10922

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ:8/7

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة كنوز

تردد قناة كنوز: 10728

على القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة السعودية للقرآن الكريم

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم: 12149

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: أفقي.

موعد وقفة عرفات 2024

تبدأ وقفة عرفات من مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وحتى يوم السبت الموافق 2024، وذلك وفقًا لما أعلنته المراصد الملكية السعودية في محافظة الحريق.

الأدعية المستجابة في يوم عرفات

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مغفرة وعتقًا من النار.

اللهم ارحمنا واغفر لنا وتقبل منا.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا يرفع به فيه الدرجات، وينزل به فيه الحزم.

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال وأعنا على الصيام والقيام.

اللهم طهر قلوبنا وأذهاننا وأفئدتنا من كل شيء يعصي رضاك.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على الطاعة والإخلاص.

اللهم اجعلنا من أولئك الذين يدعونك ويستجيب لهم.

اللهم زدنا في الإيمان واليقين، وارحمنا برحمتك الواسعة.