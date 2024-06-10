الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 والأدعية المستجابة في يوم عرفات

تكبيرات العيد
تكبيرات العيد

تردد قناة تكبيرات العيد 2024.. كلمات ارتفع معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” خلال الأيام الماضية، من قبل عدد كبير من المواطنين، بالتزامن مع قرب موعد عيد الاضحى المبارك 2024.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية تردد قناة تكبيرات العيد 2024. 

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الاضحى المبارك، وهناك الكثير من المسلمين غير القادرين على اداء مناسك الحج، عيش اجواء التكبيرات حول الكعبة المشرفة، لذلك نستعرض القنوات الناقلة لتكبيرات العيد وهم: 

قناة الحج 

تردد قناة الحج: 10922

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ:8/7

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة كنوز

تردد قناة كنوز: 10728

على القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

 معدل الترميز: 27500

قناة السعودية للقرآن الكريم

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم: 12149

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: أفقي.

موعد وقفة عرفات 2024 

تبدأ وقفة عرفات من مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وحتى يوم السبت الموافق 2024، وذلك وفقًا لما أعلنته المراصد الملكية السعودية في محافظة الحريق.

تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك مكتوبة

موعد بداية تكبيرات العيد.. صيغة تكبيرات عيد الأضحى 1445

الأدعية المستجابة في يوم عرفات

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مغفرة وعتقًا من النار.

اللهم ارحمنا واغفر لنا وتقبل منا.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا يرفع به فيه الدرجات، وينزل به فيه الحزم.

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال وأعنا على الصيام والقيام.

اللهم طهر قلوبنا وأذهاننا وأفئدتنا من كل شيء يعصي رضاك.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على الطاعة والإخلاص.

اللهم اجعلنا من أولئك الذين يدعونك ويستجيب لهم.

اللهم زدنا في الإيمان واليقين، وارحمنا برحمتك الواسعة.

تكبيرات العيد تردد قناة تكبيرات العيد قناة تكبيرات العيد عيد الأضحى المبارك موعد عيد الأضحى المبارك 2024 - قناة الحج

مواد متعلقة

السعودية: نواصل جهودنا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

مصدر يكشف عن موقف الزمالك من إلغاء مسابقة الدورى

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

صور

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟