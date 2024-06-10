الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

حزب الله: استهدفنا بالقذائف المدفعية موقع الرادار الإسرائيلى فى مزارع شبعا اللبنانية

جريدة الدستور

قال حزب الله: استهدفنا بالقذائف المدفعية موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجهيزاته الفنية والتجسسية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

عمليات حزب الله العسكرية 

وكان قد قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن حزب الله أعلن عن إطلاق طائرة مسيرة من الأجواء اللبنانية نحو أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية، أصابت الموقع بشكل كامل.

وأضاف "سنجاب"، أن حزب الله أعلن اليوم عن تنفيذ 5 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، استهدف خلالها موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية وإصابة الهدف بدقة، فضلًا عن عمليتين أخريين باتجاه الأجهزة الجاسوسية.

ولفت إلى أن هذه العمليات تأتي ردًا على العمليات العسكرية التي طالت عددًا من البلدات اللبنانية، حيث كان هناك قصف مدفعي استهدف عدة بلدات بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

حزب الله القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية عاجل

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