تكثيف أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بالحدائق والمتنزهات بأسوان

استعدادًا لعيد الأضحى..

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان تكثيف جهودها على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة لحالة تعدى حول منطقة أرض المدفن الصحى، وتم إعادة الشئ لأصلة، وغلق كل الطرق والمنافذ المؤدية للمدفن، مع إبلاغ الجهات الأمنية بالموقف لإتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى تقليم وقص وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، كما تم رفع الإشغالات والتراكمات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وجرد الأتربة بمختلف أحياء المدينة.

وتكامل مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين، فضلًا عن قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.