أحمد خالد صالح يرد على ليلي عبداللطيف: كذب المنجمون (خاص)

حالة من الجدل أثارتها عالمة الفلك ليلي عبداللطيف، مساء أمس الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بسبب حديثها عن انفصال الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح قريبًا، بعد الشائعات التي طالتهما منذ فترة.

وتوقعت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف، خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، انفصال الثنائي، قائلة: "أرى انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها أحمد صالح انفصالًا نهائيًا"، وعندما قاطعها المذيع، موضحًا أن أحمد خالد صالح نفى أخبار الانفصال، قالت إن الانفصال سيحدث وسيكون نهائيًا.

وفي أول تعليق للفنان أحمد خالد صالح مع زوجته الفنانة هنادي مهنا، قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا معنديش تعليق على أي حاجة ولا الكلام دا، غير كذب المنجمون ولو صدفوا، وانا وهنادي ردينا عليها عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي، وأننا واثقين في حبنا لبعض وربنا يبعد عننا كل الشر".

وكتب كلا من الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، آية قرآنية، عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابهما بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، جاء نصها: (قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون).

أخر أعمال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الفنية

وتنتظر هنادي مهنا عرض فيلم "أوسكار.. عودة الماموث"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض.

وشارك أحمد خالد صالح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "بدون سابق إنذار"، وهو بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، حنان سليمان، ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.