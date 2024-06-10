الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس هيئة الأنفاق

المترو: الانتهاء من الشوارع المحيطة بمحطة المتحف الكبير قبل الافتتاح

جريدة الدستور

كشف اللواء طارق الجويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنه جارٍ العمل فى محطة "المتحف الكبير" التى تم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من الشوارع الرئيسية للمحطة قبل افتتاح المتحف الكبير، حتى لا تكون الأعمال عائقًا لحركة السير.

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الزائر سيتمكن من الوصول لكل المتاحف الكبرى عن طريق المترو

وأشار "الجويلى" إلى أن  الزائر للقاهرة الكبرى سيتمكن من الوصول لكل المتاحف الكبرى عن طريق شبكة مترو الأنفاق، بحيث يمكن زيارة المتحف المصري بالتحرير بالوصول لمحطة مترو "السادات" والمتحف الكبير بجوار محطة مترو "المتحف الكبير"، وكذلك محطة مترو "المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط" حيث يتم تنفيذ محطة مترو لخدمة "المتحف القومى للحضارة المصرية" ضمن محطات المرحلة الأولى للخط السادس للمترو (الخصوص - المعادى الجديدة) حيث يتم التنفيذ بالقرب من المتحف.

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جدير بالذكر أن  الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية + 1 سطحية + 1 علوية) ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

اللواء طارق الجويلى رئيس الهيئة القومية للانفاق المتحف الكبير المتاحف الكبرى السادات للخط السادس للمترو المتحف الخط الرابع

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