الإثنين 10 يونيو 2024
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أستاذ علاقات دولية: مؤتمر غزة سيبحث إيجاد مخرج حقيقى لإيصال المساعدات الإغاثية

جريدة الدستور

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ينعقد في توقيت دقيق وحساس في ظل حالة إنسانية كارثية يمر بها قطاع غزة، موضحًا أنَّ الدولة المصرية والأردنية من أهم الدول المعنية بالأزمة في قطاع غزة، إذ أنهما يتحركان منذ اللحظة الأولى لكيفية إيجاد مخرج حقيقي لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تمثل الجهة المؤخذ بها لإيجاد منفذ ودعم رئيسي للمساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي، وفي ظل رؤية مشتركة للمجتمع الدولي للتضامن والتشارك مع الرؤية المصرية الأردنية ومع الأمم المتحدة في ضرورة فتح المنافذ والمعابر.

وأشار إلى أن القاهرة قدمت من المساعدات الإنسانية والإغاثية ما يمثل 87% من المساعدات الدولية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب في غزة، مؤكّدًا أنَّ ما زالت القاهرة تقدم كل الدعم من خلال الإنزال الجوي في الكثير من المناطق التي تعاني من نكبة كبيرة من عدم وصول المساعدات إليها في قطاع غزة.

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