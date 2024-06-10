القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها فى حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة حلوان؛ لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل المسكن محل عملها، كائن بدائرة القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليها "سيئي النية" (مالك محل مصوغات ذهبية، عامل بمحل مصوغات ذهبية- يقيمان بمحافظة بني سويف) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.