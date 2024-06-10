"الصحة" تقدم نصائح لتفادى مضاعفات موجة الطقس الحارة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحار.

وكشف "عبدالغفار" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أعراض الإجهاد الحراري والمتمثلة في الصداع، والدوخة، والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد.

وطالب "عبدالغفار" المواطنين أنه في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري على أي شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لتفادي إصابته بفقدان الوعي.

وأوضح "عبدالغفار" أنه للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة على المواطن، يجب الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون، وغلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن، وعدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة.

ولفت إلى أنه في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.