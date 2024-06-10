حملات نظافة مكثفة وتسوية الطرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.

ووجَّه اللواء عصام سعد، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيرًا إلى العمل على تحسين البيئة وحالة الطرق بالمراكز والأحياء والقرى للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

حملات نظافة مكبرة

وفي هذا الإطار نفَّذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية وأبنوب وساحل سليم والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس.

وتم رفع ما يقرب من 655 طن قمامة ومخلفات فضلًا عن تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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