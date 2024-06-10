تعويض الماضى.. كشف أسرار جديدة عن علاقة الملك تشارلز بأحفاده

كشفت مصادر ملكية، عن أن الملك تشارلز الثالث لم يعد يكتف بمجرد رؤية أطفال الأمير هاري وميجان ماركل، آرتشي وليليبت، عبر مكالمات الفيديو، حيث أخبر الملك أصدقاءه المقربين أنه أصبح أكثر حرصًا على قضاء وقت أطول وبناء علاقة قوية مع أحفاده آرتشي 5 أعوام، وليليبت البالغ من العمر عامين، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا ميرور" الأمريكية.

تعويض الماضي

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الملك تشارلز الذي يخضع لعلاج السرطان من فبراير الماضي، أخبر أصدقاءه بأنه لم ير أحفاده آرتشي وليليبت سوى عدة مرات منذ ولادتهم، ويريد التعويض عن الوقت الضائع، نظرًا للخلاف الطويل الأمد بين نجله الأصغر الأمير هاري وبقية أفراد العائلة المالكة بسبب معاملتهم المزعومة له لزوجته ميجان ماركل.

وقالت مصادر للصحيفة البريطانية، إن الملك تشارلز، الذي تمكن من حضور احتفالات يوم الإنزال الأسبوع الماضي، وأرسل إلى ليليبيت "هدية وبطاقة صادقة" احتفالًا بعيد ميلادها الأسبوع الماضي.

وقال مصدر: "الملك ملتزم تمامًا بالتواجد في حياة جميع أحفاده".

وأضاف أنه "إنه يقدر الأسرة فوق كل شيء، ومهما كان مسار علاقته بابنه، فلن يكتفي أبدًا بمجرد رؤية أحفاده في مكالمة فيديو فردية".

ويعيش هاري البالغ من العمر 39 عامًا وزوجته ميجان البالغة من العمر 42 عامًا في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، منذ أن تركا حياتهما رسميًا كدوق ودوقة ساسكس في عام 2020.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التوترات بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة المالكة ظلت مرتفعة، حتى من خلال تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان.

وبينما سافر هاري أكثر من 5 آلاف ميل عائدًا إلى المملكة المتحدة لزيارة والده بعد الأخبار، التقى الثنائي لمدة عشرين دقيقة فقط.

وقال هاري لاحقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "أنا أحب عائلتي، حقيقة أنني تمكنت من ركوب الطائرة والذهاب لرؤية والدي وقضاء أي وقت معه، أنا ممتن لذلك".

وعلى الرغم من توتر العلاقة بين الملك ونجله الأصغر الأمير هاري، يقال إن تشارلز هو "جد رائع ومتحمس" للأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 5 أعوام، ويرغب في تعزيز علاقته مع أحفاده الآخرين، حسبما تقول المصادر.