بعد غياب 17 عاما عن المسرح.. التفاصيل الكاملة لتجهيزات علي الحجار لعرض "مش روميو وجوليت"

يواصل النجم علي الحجار، إجراء بروفات مكثفة على خشبة المسرح القومي، استعدادًا لإطلاق العرض المسرحي الجديد "مش روميو وجوليت"، بقيادة المخرج عصام السيد ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، تمهيدا لانطلاق العرض نهاية شهر يونيو الجاري.

التفاصيل الكاملة لتجهيزات علي الحجار لعرض "مش روميو وجوليت" لعودته للمسرح

ويعيد العرض المسرحي "مش روميو وجولييت"، علي الحجار مجددا إلى خشبة المسرح بعد غياب 17 عاما منذ مسرحية «يمامة بيضا»، إذ قدم الحجار على مدى مسيرته الفنية عروضا حققت نجاحا جماهيريا، منها «ليلة من ألف ليلة»، و«أولاد الشوارع»، و«اتنين في قفة»، و«خايف أقول اللي في قلبي».

التفاصيل الكاملة للعرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

مش روميو وجوليت، من إنتاج المسرح القومي، الذي يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ومن المقرر أن يتم افتتاح العرض خلال الشهر الجاري.

وتعتبر مسرحية مشروميو وجولييت» إحدى أهم الكلاسيكيات المسرحية العالمية، وتدور أحداثها في إطار تراجيدي عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى في حب «جولييت» التي تنتمي للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

صناع وأبطال العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" يشارك فى بطولته أمام كلا من النجم علي الحجار، الفنانة رانيا فريد شوقي، نخبة كبيرة من الفنانين منهم والفنان ميدو عادل، والفنان القدير عزت زين، والفنان طه خليفة، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان، والعرض مستوحى من رائعة "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتب المعالجة الشاعر أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.