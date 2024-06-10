رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويهنئ المصريين بعيد الأضحى

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس هذا اليوم إلى أجلٍ غير مسمى، على أن يُخطَر الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات إلى رئيس الجمهورية.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه عملًا بحكم المادة (89)، يُحال التقرير إلى رئيس الجمهورية، جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على التقرير وكل ما جاء به من توصيات وكذلك كل ما احتوى عليه من كل الأمور.

وهنَّأ رئيس مجلس الشيوخ، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال في كلمةٍ له بنهاية الجلسة العامة للمجلس اليوم: "تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية خلال الأيام القليلة المقبلة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعًا، والتي تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعانى الإيمانية الجليلة، حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التى تصفى القلوب وتطهر النفوس، وتشكل تطبيقًا عمليًا للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة".