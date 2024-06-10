محافظ أسيوط: 520 مستفيدًا من القافلة الطبية المجانية للرمد

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم القافلة الطبية المجانية للرمد للكشف على العيون لأهالي قرية منقباد والقرى المجاورة بمركز أسيوط، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ومديرية الصحة والسكان بأسيوط، لتقديم الخدمات الطبية مجانًا وبشكل لائق للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ أسيوط إن القافلة تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة والمؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية والأهلية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على أرض الواقع، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.

وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والقوافل والمبادرات لتقديم الاستفادة من الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المرضى تحقيقًا لخطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

القوافل مجانية ودون أي مقابل مادي

وأوضح محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط، أن قافلة العيون التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من 5 حتى 7 يونيو الجاري، مجانية ودون أي مقابل قد استفاد منها حوالي 520 حالة.

حيث تم إجراء عمليات لـ180 حالة وتم أخذ مقاسات النظارات لـ208 حالات على أن يتم تسليم المستحقين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحويل 16 حالة إلى القاهرة لاستكمال وإجراء باقي الفحوصات والحصول على العلاج اللازم، فضلًا عن صرف أدوية لـ118 حالة، وإجراء كشف فقط لـ16 حالة، بالإضافة إلى عمليات مؤجلة إلى القافلة التالية لـ38 حالة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة وتوفيره سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنظيم مثل تلك القوافل، مشيرًا إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية قبل إجراء عملية المياه البيضاء من المرضى عقب تقديم المريض لتقرير طبي يثبت الاحتياج الطبي لضمان حسن التنظيم والتأكد من الاستحقاق، مشيرًا إلى تنظيم فعاليات لقافلة الغارمين على هامش فعاليات قافلة العيون لفحص الأوراق وتقديم الخدمات للمواطنين.

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