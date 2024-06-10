"الشيوخ" يوافق نهائيًا على دراسة "أبوهشيمة" عن الشباب والذكاء الاصطناعى

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات، إلى رئيس الجمهورية.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه عملاً بحكم المادة 89 يحال التقرير إلى رئيس الجمهورية. جاء ذلك بعد أن وافق المجلس علي التقرير وكل ما جاء به من توصيات وكذلك كل ما احتوى عليه من كافة الأمور.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة عن الشباب والذكاء الاصطناعي، وسط إشادات من الحكومة وأعضاء المجلس على ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات تصب جميعها فى مصلحة المواطن المصري ومستقبل الشعب المصري .

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات، وفي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبوهشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوجه المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتحية والتقدير للنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الدراسة التي تقدم بها للمجلس وحملت عنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

وقال المهندس رأفت هندي إن الدراسة معدة بشكل جيد جدًا، وخرجت بتوصيات تلائم التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف "هندي" أن الدراسة تناولت أكثر من محور جديد في الموضوع الأكثر خطورة خلال الفترة الحالية بسبب التطور الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال، مثنيًا على إبراز الدراسة لدور الدولة المصرية في هذا المجال.

وقال نائب وزير الاتصالات، إن الوزارة وضعت خطة منذ فترة لتطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه الخطة قسمت على مرحلتين كل مرحلة ٥ سنوات، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأكبر كان بتطوير الحلول الإبداعية والابتكارية، ووضع مصر في منزلة متقدمة في هذا المجال.

وكان قد بدأ مجلس الشيوخ، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.