"الصحة العالمية" تختتم برنامج تدريب الصحفيين بالجامعة الأمريكية

اختتمت منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتعاون مع برنامج التنمية المهنية بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فعاليات البرنامج التدريبي للإعلاميين (لتغطيه الشؤون الصحية والعلمية) على مدار يومين الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، ويوم الأحد ٩ يونيو ٢٠٢٤، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، لتدريب ٣٢ صحفي إعلامي، بترشيح من وزارة الصحة والسكان، تم تدريبهم من خلال نخبة من الأكاديميين والمهنيين في مجال الإعلام.



وقد قُدمت ثلاث جلسات تدريبية مختلفة، وقام بالتدريب فيها الأستاذه: أمينه خيري والدكتورة: نادين السيد والاستاذه: مريم سامي وتضمنت التدريبات موضوعات عدة منها: طريقه صياغة وكتابه بيانات واخبار صحفيه، كيفية تبسيط وتحليل البحث وكتابه الخبر العلمي لجمهور غير متخصص، واهميه تقديم المعلومات الطبية للجمهور بصوره بصريه جذابه وسهله الفهم، وأيضا شمل التدريب في اليوم الأخير ورشات عمليه للتطبيق الفعلي جمعت المدربين بالمتدربين للتطبيق العملي علي ما تعلموا.

أهمية المجال الإعلامي

ووجه قام الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كلمه للمتدربين وحثهم على أهمية المجال الإعلامي الذي هو الأساس في كافة المجالات الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية، والسياسية.

وأكد أيضًا أهمية الحرص على التطوير المستمر للذات وتطبيق ما تعلموه من معلومات ومهارات في جهات عملهم بما يعود بالنفع على المؤسسات التي يعملون بها.

كما أكد دكتور حسين أمين "أن التعاون المستمر بين الجامعة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بمصر، يعتبر مميز لمزيد من النشاطات التي ستثقل التدريب وورش العمل لكي تطبق أساسيات العمل الصحفي الأخلاقي والمهني في الإعلام المصري."

كما قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عبد، "تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في تشكيل الآراء والتصدي للشائعات وتزويد الناس بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم. ولذا يعد الإعلام والتواصل المجتمعي من ضمن الاستراتيجيات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية في تحقيق أهدافها من تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء.

وقد تم تأكيد ذلك بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-١٩ واتضح للعالم أهمية الإعلام في تقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وتغيير السلوكيات الاجتماعية. نحن سعداء بمواصلة العمل مع وزارة الصحة والسكان في هذا المجال والتعاون مع مركز كمال أدهم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا التدريب لبناء القدرات الإعلامية الوطنية في تغطية الشؤون الصحية والعلمية بما يسهم في تعزير الصحة.

وقد قام كلا من الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والأستاذة دينا سعد المدير المشارك لبرنامج التنمية المهنية بمركز كمال ادهم بتوزيع الشهادات علي المتدربين. وأختتم اليوم بالتقاط الصور الجماعية.

وقد وجّه المتدربون كلمة شكر للمنظمين من برنامج التنمية المهنية ومنظمة الصحة العالمية بمصر على حسن التنظيم والاستقبال وقد أبدو استفادتهم بالبرنامج ومحتواه العلمي الذي حقق هدفه في تنمية وثقل مهارتهم الصحفية وقد أشادوا بالمدربين ومهارتهم العلمية.

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