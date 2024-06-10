الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحمي للمزارعين والفلاحين: مسؤولية كل فرد الحفاظ على البيئة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدور الهام الذي يقوم به المزارعين والفلاحين في الحفاظ على البيئة مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فضلا عن ضرورة توعية  حائزي رؤوس الماشية منهم بعدم رمي النافق منها بالترع والمصارف، وتوضيح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، وتعريض الفاعل للمساءلة القانونية، مشيدا بورشة العمل وجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الحفاظ على البيئة.

وشدد المحافظ، على أهمية تضافر وتكثيف الجهود  للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

 

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع المراكز والأحياء التي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجيال القادمة.

 

جاء ذلك خلال لقاءه بمزارعي وفلاحي قرية العتوه بقطور خلال تدشينه ورشة العمل التي أقامها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لأكثر من 50 مزارعا تحت عنوان “الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من اضرار المخلفات البلاستيكية”.

 

ويأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة الغربية باليوم العالمي للبيئة والتي بدأت من يوم الأربعاء الماضي 5 يونيو فقامت المحافظة بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية والطرق السريعة بمراكز ومدن المحافظة وإطلاق أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات من النفايات البلاستيكية وذلك لنشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة،عقد لقاء حواري بحضور لفيف من  القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال البيئة.

 

وناقشت الورشة عددا من الموضوعات جاء أبرزها الحوافز الاستثمارية فى مجال البدائل البلاستيكية، أضرار البلاستيك على البيئة والصحة العامة، أهداف إنشاء وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، تطبيق إجراءات السلامة في عمليات التصنيع، تقديم بروتوكولات السلامة الأساسية للتصنيع، وتسليط الضوء على التحديات الفريدة التي تواجهها النساء في أماكن العمل الصناعية ومناقشة الاستراتيجيات لخلق بيئات أكثر شمولًا أمانًا لجميع العمال، الحفاظ على الأراضي الزراعية وإبتكارات في إعادة التدوير،عرض الاستراتيجيات لتخفيف الأضرار الصناعية للأراضي الزراعية متبوعة بالابتكارات الحديثة في إنتاج البلاستيك المعاد تدويره.

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محافظ الغربية المزارعين والفلاحين الفلاحين والمزارعين حائزي رؤوس الماشية ح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة النفايات البلاستيكية

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