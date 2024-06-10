"السرب" فى المقدمة.. إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر مجتمعة أمس الأحد، إيرادات وصل إجمالي قيمتها إلى 772.057 جنيه.



وفيما يلي نرصد لكم إيرادات أفلام السينما في مصر أمس.



إيرادات فيلم "السرب"

تصدر فيلم "السرب" الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كل الأفلام المعروضة، حيث حقق العمل أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 306.796 جنيه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من أحمد السقا، دياب، كريم فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات "شقو"

بينما جمع فيلم "شقو" إيرادات أمس، بلغت 225.518 جنيه، ليأتى فى المركز الثانى بعد السرب.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

وجاء فى المركز الثالث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 205.290 جنيه.

عالماشى

فيما احتل فيلم "عالماشى" المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، محققًا إيرادات بلغت قيمتها 16.096 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج محمد الخيبري.

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم "بنقدر ظروفك"، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، إيرادات وصلت قيمتها إلى 14.316 جنيه، ليأتى فى المركز الخامس.

تدور أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني

وتذيل القائمة فيلم "تاني تاني" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، محققًا إيرادات أمس بلغت 4041 جنيهًا.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.