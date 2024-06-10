الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السرب" فى المقدمة.. إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

أفلام السينما
أفلام السينما

حققت أفلام دور العرض السينمائية  في مصر مجتمعة أمس الأحد، إيرادات وصل إجمالي قيمتها إلى 772.057 جنيه. 
 

وفيما يلي نرصد لكم إيرادات أفلام السينما في مصر أمس. 


إيرادات فيلم "السرب"

تصدر فيلم "السرب" الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كل الأفلام المعروضة، حيث حقق العمل أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 306.796 جنيه. 

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من أحمد السقا، دياب، كريم فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات "شقو"

بينما جمع  فيلم "شقو" إيرادات أمس، بلغت 225.518 جنيه، ليأتى فى المركز الثانى بعد السرب. 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

وجاء فى المركز الثالث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 205.290 جنيه. 

 

عالماشى

فيما احتل  فيلم "عالماشى" المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، محققًا إيرادات بلغت قيمتها 16.096 جنيه. 

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج محمد الخيبري.

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم "بنقدر ظروفك"، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، إيرادات وصلت قيمتها إلى 14.316 جنيه، ليأتى فى المركز الخامس. 

تدور أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني 

وتذيل القائمة فيلم "تاني تاني" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، محققًا إيرادات أمس بلغت 4041 جنيهًا. 

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

السرب إيرادات افلام السينما امس إيرادات البوكس اوفيس المصري أمس إيرادات شقو إيرادات فيلم السرب

مواد متعلقة

محمد ممدوح ينفرد ببوستر "السرب": دم المصريين خط أحمر

"مصر مابتسيبش حق ولادها".. أحمد حاتم يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

أحمد السقا يروّج لـ"السرب": مصر مبتسيبش حق ولادها

بعرض البرومو.. القناة الوثائقية تروِّج لفيلم "السرب"

يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

أبناء «إمبراطورية ميم» يتحدثون لـ«الدستور»: المسلسل يعيد الدفء والترابط الأسرى إلى المجتمع.. والأحداث مشوقة

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

رحلة الجناة لعشماوي.. طفل شبرا الخيمة يدفع ثمن هوس الدارك ويب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟