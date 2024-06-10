الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار عمل أتوبيسات النقل.. أبرز قرارات وزير التنمية المحلية في عيد الأضحى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة، خلال عيد الأضحى المبارك،  والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة وإرسال تقارير دورية والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

رفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

ووجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين.

 

وشدد على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مطالبًا بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

تشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمحافظات

وكلف اللواء هشام آمنة، بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمحافظات من مياه الشرب  والصرف الصحي وغيرها ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وتأكد الجهات التنفيذية بالمحافظات من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة، وتكثيف تواجد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري. 

 

وطالب اللواء هشام آمنة المحافظات، بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.

وزير التنمية المحلية إ غرفة عمليات رئيسية محافظة التنمية المحلية مجلس الوزراء عيد الأضحى المبارك

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