الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يشيد بدراسة "أبوهشيمة" عن الشباب والذكاء الاصطناعى: "فخورون بها"

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحية والتقدير للنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الدراسة التي تقدم بها للمجلس، وحملت عنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي التي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن فخره بصدور مثل هذه الدراسة نظرا لأنها طرقت بشكل دقيق وموضوعي أبواب المستقبل، ورصدت التغير السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فالعالم كله متجه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام كانت تعتمد على البشر فيما مضى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدراسة معدة بشكل جيد جدا، وخرجت بتوصيات تلائم التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف أن الدراسة محل اهتمام كبير داخل وزارة الشباب والرياضة، ولا سيما أنها معدة بمنهجية شديدة ودقيقة بشكل متميز في الإحصائيات والبيانات، وصادرة من قامات بحثية كبيرة، مؤكدا أنهم سيعملون على عدد كبير من توصياتها خلال الفترة المقبلة.

وكان بدأ مجلس الشيوخ أمس الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

الدكتور أشرف صبحي دراسة أبو هشيمة الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات مجلس الشيوخ

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