أركان الحج بالترتيب وواجباته وأنواع النسك والمواقيت المكانية للإحرام

يتوافد الملايين من المسلمين من شتى بقاع الأرض إلى مكة لأداء فريضة الحج وبتسأل الكثير منهم عن أركان الحج بالترتيب وماهي الواجبات والسنن وغيرها من الأمور التي تهم الحاج وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول أركان الحج بالترتيب والمناسك.

أركان الحج بالترتيب

تتألف أركان الحج الأربعة من: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي:

1. الإحرام:

الإحرام هو النية لبداية مناسك الحج من أحد المواقيت المحددة، يجب أن يكون الإحرام خالصًا لله تعالى، ويتجرد الحاج من المخيط، كما يُستحبّ الإحرام من الميقات المناسب للحاج.

2. الوقوف بعرفة:

وهو التواجد في منطقة عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعد الوقوف بعرفة ركنا أساسيا من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه، ويستحب الدعاء والتضرع خلال هذا الوقت.

3. طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة هو الطواف حول الكعبة المشرفة سبع مرات بعد الوقوف بعرفة، يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ويتم الطواف عكس اتجاه عقارب الساعة، يجب أن يكون الحاج على طهارة من الجنابة والحدث أثناء الطواف.

4. السعي بين الصفا والمروة:

السعي بين الصفا والمروة هو المشي ذهابًا وإيابًا بين جبل الصفا وجبل المروة سبع مرات، يبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة، ويعد السعي ركنًا أساسيا من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه.

واجبات الحج

أما واجبات الحج السبعة فتشمل: الإحرام من الميقات المعتبر، الوقوف بعرفة حتى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، المبيت بمنى خلال ليالي التشريق، رمي الجمار بترتيب، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وإذا كان الحاج متمتعا أو قارنًا، فعليه تقديم الهدي وهي ذبح شاة.

أنواع النسك

عند وصول الحاج إلى الميقات، يمكنه اختيار أحد الأنواع الثلاثة للنسك:

التمتع: الإحرام بالعمرة وحدها، ثم التحلل بعد أداء مناسكها، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة الإحرام بالحج.

القِران: الإحرام بالعمرة والحج معًا، دون التحلل بينهما، ويستمر محرمًا حتى يوم النحر.

الإفراد: الإحرام بالحج وحده، ويستمر محرمًا حتى يوم العيد.

المواقيت المكانية للإحرام للحج

