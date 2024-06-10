تحقيقات موسعة في فيديو سب شاب لفتاة بعد تحرش مسن بها في ميكروباص

بدأت نيابة البساتين الجزئية التحقيق في واقعة اتهام فتاة لشخص بالتعدي عليها بالسب والقذف، عندما حاولت الدفاع عن نفسها من تحرش مسن بها داخل سيارة "أجرة" ميكروباص.

وأمرت النيابة بفحص الفيديو الموجود بهاتف الفتاة محل الواقعة، واستدعاء شهود الواقعة وضبط وإحضار كل من الشاب والمسن، لمواجهتهما بالفيديو المصور.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسب والقذف من شاب داخل إحدى سيارات الأجرة، بعدما نشب بينها وبين مسن مشادة بسبب مضايقته لها ومحاولته التحرش بها أكثر من مرة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم في الواقعة.

ونشرت الفتاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوستًا تقول فيه: "النهاردة مكانتش الدنيا زحمة أوي، فقولت فيها 'إيه لما أركب مواصلات ونوفر النهاردة يا حسناء؟'".

وكالعادة، طلع قراري خاطئ تمامًا، فوجدت نفسي جالسة في المقعد اللي جنب السائق وحاطة السماعات.

كل شوية أحس بإيد بتتحط على الكرسي من ورا ولازقة في ضهري، لما بصيت لقيت راجل كبير قولتله: "ممكن بس إيدك بعد إذنك يا حج؟"، بصلى باستغراب ومتحركش. فقدمت أنا بنفسي قدام، كل شوية إيده بتتحرك مرة تانية إما تشد شعري أو تعمل حاجة غريبة أنا مش قادرة أحددها.

وفوجئت بشاب جوارها ينهرها لكلامها مع المسن، ثم انهال عليها بسيل من السب والشتائم، فقامت بتصويره بجوالها، وتوجهت لتحرير محضر ضده.