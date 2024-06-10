تعليم حدائق القبة تكشف تفاصيل وفاة طالب ثانوية عامة قبل دخوله اللجنة

لف الحزن أرجاء مدارس حدائق القبة اليوم الإثنين، بعد وفاة طالب من الصف الثالث الثانوي، يدعى يوسف أحمد حسين، داخل لجنة امتحانية في مدرسة النقراشي التجريبي، وذلك قبل بدء امتحان مادة التربية الدينية، وحسب مصادر في تعليم حدائق القبة، فقد تعرض الطالب لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال.

مجريات اليوم الأول للامتحانات

وشهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، مشاركة 708141 طالبًا وطالبة في مادة التربية الدينية، و711252 طالبًا وطالبة في مادة التربية الوطنية.

وتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا تأمين جميع مراحل الامتحانات، بدءًا من طباعة الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير.

ضبط حالات غش

رصدت غرفة العمليات المركزية حالة غش إلكتروني واحدة، تم فيها ضبط طالب في كفر الشيخ قام بنشر جزء من أسئلة امتحان مادة التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط حالتين لاستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة التربية الوطنية، الأولى في كفر الدوار بالبحيرة والثانية في بني سويف.

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وفاة طالب فى حدائق القبة

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بوفاة طالب في لجنة بحدائق القبة أثناء أدائه امتحان مادة التربية الدينية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بقواعد الامتحانات، وعدم استخدام أي من وسائل الغش، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.