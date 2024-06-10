الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعد الصغير يوجّه رسالة لعمرو دياب بعد صفعه أحد المعجبين

سعد الصغير
سعد الصغير

علّق الفنان سعد الصغير على واقعة صفع الهضبة عمرو دياب أحد المعجبين، في أحد الأفراح، والذي أحياه مؤخرًا، بعد طلب شاب التقاط صورة تذكارية معه.

وقال "الصغير"، في تصريحات صحفية وفيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى: لدىّ وجهة نظر في الموضوع، وهي إن عمرو ليس لديه غلط ولا الشاب أيضًا، خصوصًا إن الأخير تعامل معه كأنه يتعامل مع مطرب آخر زى سعد الصغير وشيبة وتامر حسني وغيرهم، فنحن كمطربين نتعرض طول الوقت لذلك بسبب حب الجمهور لنا.

وأضاف سعد الصغير: أتمنى أن يتواصل رجل الأعمال نجيب ساويرس أو صبري نخنوخ مع الهضبة، حيث تجمع بينهم علاقة صداقة قوية، لحل هذا الموضوع والصلح بين الطرفين.

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ووجّه سعد الصغير رسالة للهضبة عمرو دياب، قائلاً: أنت نجم كبير لا بد من التعامل بشكل أفضل مع الجمهور والمعجبين، حيث إننا كمطربين متواجدون بسبب الجمهور، وأتمنى منك أن تتواصل مع الشاب وأنا شخصيًا بحبك.

https://fb.watch/sCC0kowS-4/

عمرو دياب يصفع معجبًا 

وأثار الفنان عمرو دياب جدلًا بعد صفع شاب طلب التقاط صورة تذكارية معه خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، وظهر خلالها المعجب وهو يحاول التقاط صورة مع "عمرو دياب" وحاول الإمساك به، إلا أن "عمرو دياب" انفعل وصفعه، وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف "الهضبة".

الفنان عمرو دياب عمرو دياب صفع شاب طلب التقاط صورة تذكارية معه سعد الصغير الفنان سعد الصغير

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