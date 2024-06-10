يسري المغازي: مصر عامل رئيس لنصرة القضية الفلسطينية

قال يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن مصر عامل رئيسي لنصرة القضية الفلسطينية ولم ولن تتوانى عن دعم القضية وتعتبرها صلب قضايا المنطقة.

ولفت "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى دعم مصر للقضية الفلسطينية والذي شمل جهود على عدة محاور، سواء لإنفاذ المساعدات الانسانية لأهالي غزة أو العمل على التوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصلة والعمل على إحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلًا من الحروب والدمار والخراب، والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل وبما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي حرص على تدويل القضية الفلسطينية وجعلها محل نقاش رئيسي في كافة اللقاءات التي يعقدها.

واختتم النائب يسري المغازي، أن جهود مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن انكارها سواء منذ لحظة طوفان الاقصى أو قبلها فمصر داعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني وتسانده في مختلف المحافل الدولية، كما أن وقفتها معه فضحت مخططات دولة الاحتلال في التهجير وأعمال القتل والدمار الواسعة.