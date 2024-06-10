الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمر نصف الكرة الجنوبي غدًا بحضور 200 مشارك من حول العالم

تعقد الكنيسة الأسقفية غدًا مؤتمر نصف الكرة الجنوبي في مصر، بحضور 200 مشارك من رؤساء الأساقفة والقساوسة من جميع أنحاء العالم، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا التي تواجه الكنائس الأسقفية في العالم بشكل عام، وفي كنائس نصف الكرة الجنوبي بشكل خاص.

وسيُعقد المؤتمر على مدار خمس أيام، وسيتضمن جلسات نقاشية يتناول فيها عمل جميع رؤساء الأساقفة والمجموعات الأرثوذكسية الأخرى في إعادة الكنيسة إلى أساسها العقائدي الكتابي والتاريخي، وإعادة ضبط حياتها المتأصلة في الإيمان والنظام، مع اعتبار أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح.

ويهدف مؤتمر نصف الكرة الجنوبي إلى تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية ومعالجة القضايا المشتركة، كما سيوفر فرصة للأساقفة وممثلي الكنيسة لمشاركة الخبرات والتجارب مع بعضهم البعض.

كما قدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، محاضرة عن قواعد التكوين في التصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي وفان ارت للإنتاج، وذلك بمركز جسور بالزمالك.

وتناولت المحاضرة أساسيات التصوير الفوتوغرافي، والتعرف على قواعد التكوين للصور، بالإضافة إلى معرفة الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في التصوير، وذلك بقيادة حسام المناديلي، رئيس قسم التصوير الصحفي في جريدة أخبار اليوم ومؤسس جروب فوتون للتصوير الفوتوغرافي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وايضا نظمت اليوم كلية اللاهوت الأسقفية "يوم تجربة دراسة اللاهوت"، حيث أتيحت الفرصة لـ 58 شخصًا من غير الملتحقين بالكلية لخوض تجربة غنية تُحاكي يومًا دراسيًا كاملًا لطلاب اللاهوت.

وخلال اليوم إنضم الطلاب إلى مجموعة من المحاضرات التي تناولت مواضيع لاهوتية مُتنوعة، شملت أسفار الحكمة، لاهوت المسيح (الكرستولوجي)، الدفاعيات، مقدمات عهد جديد، رسائل جامعة، بالإضافة إلى المشورة مسيحية.

وتميّز هذا اليوم بِتفاعُلٍ كبيرٍ من قِبل المشاركين الذين طرحوا العديد من الأسئلة على الأساتذة والطلاب، مُبدين حماسهم الشديد لمعرفة المزيد عن دراسة اللاهوت.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.