الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية التجارة الدولية واللغات في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن اعتماد أولى نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تم اليوم اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لبرنامج ال DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93%.

تفاصيل نتائج كلية تجارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية نتيجة المستوي الأول بكلية التجارة الدولية واللغات برنامج Dmeb حيث بلغت نسبة النجاح في المواد كالتالي:

• Social Cases 100%  

• Computer Science 97%  

• Principles of Economics 90%

• Operating systems 92%  

• Database 86%  

• Principles of Law  89%

وهنأ الدكتور عادل حسن الطلاب الأوائل على تفوقهم، ومشاركتهم بالأنشطة الطلابية في إطار الاهتمام بالحياة المتوازنة لأبنائنا الطلاب بما يحقق هدف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتخريج مخرج تعليمي متميز بالمستوى الذي يخدم مجتمع المال والأعمال ويحقق متطلبات سوق العمل.

 

أسماء الأوائل 

وجاءت نتيجة الطلاب الخمس الأوائل كما يلي:

• الطالبة نهلة علي أحمد بالمركز الأول بنسبة نجاح 95.6 %

• الطالبة آلاء إبراهيم الدسوقي بالمركز الثاني بنسبة نجاح 94.8%

• الطالبة تقى تيسير محمد السيد بالمركز الثالث بنسبة نجاح 94.6 %

• الطالبة ملك أسامة محمد بيومي بالمركز الرابع بنسبة نجاح 92.6 %

• الطالبة روان سمير صديق صادق بالمركز الخامس بنسبة نجاح 92.3%

جاءت أعمال الامتحانات ورصد وإعلان النتائج تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج ال DMEB، والدكتورة رانيا حمادة رئيس كنترول برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية DMEB.

ومن جانبه - أفاد الدكتور أحمد جمال خطاب، أن الأجواء الامتحانية سادها الهدوء والانضباط مع الالتزام التام بالقواعد والتعليمات، كما كانت المنظومة التعليمية على مدار الفصل الدراسي الثاني مليئة بالطاقة الإيجابية، وتحفيز الطلاب على التعلم واكتساب المهارات، وكذلك تشجيع الطلاب على الحصول على الدورات التدريبية في مجال البرمجة، وبناء وتصميم المواقع إلى جانب تكنولوجيا   المعلومات، وذلك لاستثمار الإجازة ورفع المستوى المهاري للطلاب في الجانب التقني والمهاري إلى جانب المستوى الدراسي والتعليمي الجيد الذي يتمتع به الطلاب بالبرنامج.

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