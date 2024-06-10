الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تعرضها لحادث مأسوي.. مروة أنور: "ادعولي وشي يخف"

الفنانة مروة أنور
الفنانة مروة أنور

تعرضت الفنانة مروة أنور لحادث مروّع رفقة شقيقتها الكبرى، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بالكامل، مع وقوع إصابات بسيطة جسديًا، محاولة أن تطمأن جمهورها عليها نتيجة الحادث الذي تعرضت له بشكل مفاجئ.

وشاركت الفنانة مروة أنور جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة لسيارتها وملابسها معلقًة: "خضة ورعب ربنا ما يكتبهم على حد.. في ثانية كانت كل حاجة حصلت، وربنا كتبلنا عمر جديد أنا وأختي إن إحنا قدرنا نخرج من العربية على رجلينا".

 

وتابعت الفنانة مروة أنور قائلًة: "للأسف أخدت كل الخبطة في وشي وعيني؟، جسديًا اللي حصل بسيط كدمات وخبطات هتاخد وقتها وهتروح، لكن الحمد لله إنها جت فيا أنا مش في حد من أهلي عشان مكنتش هستحمل، ادعولي بس أتخطى ده في أسرع وقت عشان مبعرفش، أنام من الخوف وادعولي وشي يخف".

مروة أنور

يذكر أنّ الفنانة مروة أنور هي شقيقة الفنان خالد أنور، وشاركت في عدة أعمال بينها مسلسل نصيبي وقسمتك وإلا أنا وضل راجل وعدد آخر من الأعمال الفنية، حيث شاركت مروة أنور في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع عام 2020، ويعد مسلسل مليحة آخر أعمالها الفنية وقدمت شخصية فريدة في مسلسل مليحة وتعقد قرانها على علي الذي يقدم شخصيته أمير المصري، لتنشب بينهما عدة خلافات بسبب اضطرار الأخير إلى الهجرة.

 

 

 

 

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