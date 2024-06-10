حكم صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا إذا وافق يوم عرفة

صيام يوم عرفة سيوافق هذا العام يوم السبت 15 يونيو، ومع اهتمام المسلمين بصيام هذا اليوم، زاد التساؤل عن حكم صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا، وهل لابد من صيام يوم قبله أن صيام السبت منفردًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي آراء العلماء حول هذه القضية.

حكم صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا

اتفق الفقهاء أن ورود النهي عن إفراد يوم السبت بصوم غير مفروض، وكذلك إفراد يوم الجمعة، وهذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء وليس للتحريم، ومنه يعلم أن صيام اليومين معا غير داخل في النهي كما أن صيام الفرض ليس داخلا في النهي كذلك، فإذا ثبت رمضان وجب الصيام بغض النظرعن اليوم الذي استهل به.

وقد اختلف في علة كراهة إفراد صوم يوم الجمعة والصحيح ـ كما قال النووي ـ أن العلة في ذلك أنه يضعف عن أعمال يوم الجمعة مما يتعلق بصلاتها وحضورها والاجتهاد في الدعاء يومها، والحكمة من كراهة إفراد يوم السبت، أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصيام تشبه بهم من حيث التخصيص والتعظيم.

ولكن إذا توافق يوم السبت مع وقفة عرفة فصيامه غير مكروه لما لهذا اليوم من فضل عظيم.

فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم لغير الحاج، وروى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.

ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه