إحالة سائق لودر دهس طفلة في المرج للمحاكمة

قررت نيابة المرج، اليوم الإثنين، إحالة سائق "لودر" للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل الخطأ بعدما دهس طفلة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، باصطدام آلة حفر "لودر" بطفلة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال والدتها ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أقرت بأنه حال توجه ابنتها لأحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات اصطدم بها "لودر" ولاذ قائده بالفرار تاركًا اللودر.

ونتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياتها، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد اللودر سائق مقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.