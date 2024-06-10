أهالي قرية غرب سهيل النوبية يطالبون وزير النقل بإنشاء مطلعين ومنزلين بالمحور

خلال تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمحور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة، استوقفه أهالي قرية غرب سهيل النوبية، قاموا بالترحيب بالفريق المهندس وزير النقل، مطالبين منه نقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين، ومنها محور بديل خزان أسوان.

هذا المحور سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وإنشاء مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها. بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، كما أن له أهمية في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وأشادوا بهذا المشروع التنموي العملاق الذي سيخدم أهالي محافظة أسوان، كما قدموا الشكر للرئيس للتوجيه بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل وكان أحد مطالبهم في زيارة سابقة لوزير النقل للمحور، معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية لكل ما يخدم المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

يذكر أن الوزير خلال جولته التفقدية للمحور، قام بالاستماع إلى شرح من مدير المشروع حول جاهزية المشروع وتقدم أعمال التشطيبات النهائية للمحور. يبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 مترا، مع وجود ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتضمن (3) أعمال صناعية تتمثل في اثنين من الكباري (كوبري النيل – كوبري على الطريق الصحراوي) ونفق واحد، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي، الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلاً عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.