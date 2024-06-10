الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالي قرية غرب سهيل النوبية يطالبون وزير النقل بإنشاء مطلعين ومنزلين بالمحور

جريدة الدستور

خلال تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمحور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة، استوقفه أهالي قرية غرب سهيل النوبية، قاموا بالترحيب بالفريق المهندس وزير النقل، مطالبين منه نقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين، ومنها محور بديل خزان أسوان. 

هذا المحور سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وإنشاء مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها. بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، كما أن له أهمية في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

txt

وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم

وأشادوا بهذا  المشروع التنموي العملاق الذي سيخدم أهالي محافظة أسوان، كما قدموا الشكر للرئيس للتوجيه بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل وكان أحد مطالبهم في زيارة سابقة لوزير النقل للمحور، معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية لكل ما يخدم المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

يذكر أن الوزير خلال جولته التفقدية للمحور، قام بالاستماع إلى شرح من مدير المشروع حول جاهزية المشروع وتقدم أعمال التشطيبات النهائية للمحور. يبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 مترا، مع وجود ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتضمن (3) أعمال صناعية تتمثل في اثنين من الكباري (كوبري النيل – كوبري على الطريق الصحراوي) ونفق واحد، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

txt

وزير النقل يبحث مع الإمارات وروسيا والصين توطين الصناعة فى مصر

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي، الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلاً عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المشروعات الضخمة حركة تنقل المواطنين المشروع التنموي العملاق بديل خزان أسوان أهالي قرية غرب سهيل النوبية تخدم المواطنين

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع جاهزية محور بديل خزان أسوان للافتتاح خلال الفترة القادمة

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة العين السخنة

"النقل" تنشر تصويرا جويا لأعمال تنفيذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط البحري

اعتبارًا من اليوم.. تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

النقل تنشر تصويرا جويا لمحور سمالوط التنموي في المنيا

مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو.. على خط القاهرة - إسكندرية - الصعيد

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

رحلة الجناة لعشماوي.. طفل شبرا الخيمة يدفع ثمن هوس الدارك ويب

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟