الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نعمل إيه علشان منتعبش".. استشاري تغذية علاجية تقدم نصائح لتناول اللحوم في العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت الدكتورة ميري شهيد، استشاري التغذية العلاجية، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط خلال تناول اللحواء في العيد، قائلة: "يجب الحرص على تنظيم الأكل ومن أهم العوامل لتنظيم الأكل هو الصيام المتقطع، والذي يساعد على ذلك بشكل جيد جدًا".

وأضافت ميري، خلال  حوار لها  عبر فضائية "dmc"، أنه يجب تناول الوجبة الرئيسية لأصحاب الأمراض المزمنة بحد أقصى في السابعة مساءًا والتوقف عن الأكل في التاسعة مساءًا، موضحة أن الفترة القادمة مقبلين على عيد الأضحى فلا بد من تقليل عدد الجرامات الخاصة باللحوم في العيد.

وتابعت، أن الـ 100 جرام من اللحم الضاني بها 240 سعر حراري، ولحم الماعز يحتوي على حوالي 140 سعر حراري أو أكثر بقليل، أما لحم البقري أو العجول أقل من 140 سعر حراري، أما البوفتيك أو الفلتو يحتوي على 200 سعر حراري، موضحة أن الـ 100 جرام من اللحم يعتبر قطعة صغيرة في حجم كف اليد ولذلك يمكن تناول من 180 أو 200 جرام من اللحم في عيد الأضحى ولا ضرر منها.

عيد الأضحى يشتهر بعمل الفته ولذلك يمكن تناول من 3 إلى 4 ملاعق من الأرز

وأردفت، أن عيد الأضحى يشتهر بعمل الفته ولذلك يمكن تناول من 3 إلى 4 ملاعق من الأرز مع العيش الخاص بها، مع قطعتين من اللحم، وبعدها بحوالي ساعتين إلى 3 ساعات الحصول على سناكس، موضحة أن الإكثار من اللحوم الحمراء يزيد من الدهون الضارة في الجسم، ما يعرض الأشخاص لانسداد في الشرايين والجلطات.

 

استشاري تغذية علاجية العيد تناول اللحوم نصائح عيد الأضحى

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