الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 14 كيلو دقيق أبيض خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، من تكثيف الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبِط خلالها حوالي 14 طن دقيق "أبيض، بلدى مدعم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

الامن العام شرطة التموين مديريات الأمن المخابز السياحية الإجراءات القانونية

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شرطة التموين تضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط المتلاعبين

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