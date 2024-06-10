الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تنظم الملتقى الخامس لشباب المناطق الحضارية الجديدة بالسويس (فيديو)

جريدة الدستور

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمدينة السويس لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد "جيل جديد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقد تضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة، وفي مقدمتها زيارة النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الشهداء.

يأتي ذلك استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا لدور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية مدينة السويس مبادرة كلنا واحد جيل جديد رئيس الجمهورية

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