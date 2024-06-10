حياة خطاب: ضرورة وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

قدمت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على منحها الكلمة كما قدمت الشكر للنائب احمد ابو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن دراسة المقدمة له بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات، موضحة أن البعض استعرض كل المعلومات عن الذكاء الاصطناعي ولكن لابد من الإشارة لعدة أمور.

واضافت خطاب خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب احمد ابو هشيمة، أنه من الممكن أن تتعارض أهداف الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية الأساسية، كما ان عدم التحكم في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى كارثة وجودية، موضحة انه من الممكن ايضا ان يؤدي ايضا الي الافتقار في الإبداع.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشددت عضو مجلس الشيوخ الي ضرورة وضع مبادىء توجيهية اخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ولأغراض مفيدة، بجانب اعداد وتنفيذ قوانين للحماية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

وطالبت النائبة نادية مبروك،عضو مجلس الشيوخ باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن هناك بعض الدول العربية سبقت في ذلك، فضلا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وشددت البرلمانية علي أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات علي حد السواء وإنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد.