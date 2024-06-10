الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه

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ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ9 ملايين جنيه

تجارة عملة 12 مليون جنية وزارة الداخلية النقد الأجنبي التداول الاقتصاد القومي للبلاد

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