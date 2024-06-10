وكيل تعليم مطروح: مواجهة محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول، وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية، حيث أدى ٢٣٥٠ طالبا الامتحان في مادة التربية الدينية فترة أولى لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف في ١٤ لجنة امتحانية، بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وممثل المستشار العسكري وممثل مديرية أمن مطروح وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

_تذليل كافة العقبات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة جاتو لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات مشددا علي تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات ومواجهة أي محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.

_مسار العملية الامتحانية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مضيفًا أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها الي بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

_آراء الطلاب

وفي السياق ذاته كان قد شهدت لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، فرحة بين طالبات الثانوية العامة لسهولة مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث رصدت "الدستور" آراء الطالبات بعد الانتهاء من الامتحانات.

وقالت حنان منصور، طالبة الثانوية العامة بمطروح- الشعبة الأدبية، إن امتحان مادة التربية الدينية والوطنية 25 سؤالًا "الوطنية سهل والدين، و3 أسئلة تحتاج تفكيرًا والوقت كاف".