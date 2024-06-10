نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.16%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية ـ الفصل الدراسى الثاني ـ لعام 2023 - 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 78.16% على مستوى المحافظة.

بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسى الأول.

بنسبة النجاح بالشهادة الإعدادية

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الثاني لعام 2023 - 2024، بلغ 62 ألف طالبًا وطالبة، وحصدت الطالبات الدرجات النهائية وكان لهم النسبة الأعلى من البنين.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة من هنا.