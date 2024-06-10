الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عطار نصب على تجَّار عطارة في 6 ملايين جنيه بالمنصورة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر حصل على بضائع بقيمة 6 ملايين جنيه من تجارعطارة بمركز شرطة المنصورة.

وكشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (تاجرى "عطارة") بتضررهما من (آخر- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه نظير استثمارها فـى مجال تجارة العطارة إلا أنه لم يقوم بسداد ثمن تلك البضائع أو ردها إليهما. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المنصورة مديرية أمن الدقهلية النصب والاحتيال الإجراءات القانونية

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