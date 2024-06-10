موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة التي ستجمع الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الإفريقي 2024، والتي تعد هي الأول بين الفريقين بعد 30 عاما.

كأس السوبر الافريقي 2024

وتأتي المواجهة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الأفريقي، بعد أن حصد كلا الفريقين لقبي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا والزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية

وكان الأهلي قد أحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز إيابا في القاهرة، بهدف دون رد، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في ملعب رادس بالتعادل السلبي.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد أن فاز الفريق إيابا بهدف دون رد، عقب انتهاء مواجهة الذهاب، في بركان، بفوز الفريق المغربي، بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السوبر الافريقى 2024 بين الأهلى والزمالك

أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك لم يتحدد بعد، فى انتظار اجتماع اللجنة التنفيذية لـ «كاف» خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تقام خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي، خارج الأراضي المصرية، على غرار النسخ السابقة، على أن يعلن «كاف» عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق.

ألقاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى

سبق أن فاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي 8 مرات من قبل، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

التقي الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط فى كأس السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 عندما استضافت مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية المباراة، التي شهدت تتويج الزمالك باللقب بعد فوزه بهدف نظيف سجله أيمن منصور.