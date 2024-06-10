ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص في الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" وعدد من الشهادات الخالية المزورة، 6 أكلاشية، جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.