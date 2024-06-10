الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

 نجحت أجهزة الأمن في ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص في الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" وعدد من الشهادات الخالية المزورة، 6 أكلاشية، جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة الغربية دورات تعليمية الشهادات الدراسية الإجراءات القانونية

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