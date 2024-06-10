الإثنين 10 يونيو 2024
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نفسه يدخل طب.. الأول على الشهادة الإعدادية في قنا: كنت بذاكر 6 ساعات يوميا

الاول على الاعدادية
الاول على الاعدادية بقنا

حصد يوسف حمادة محمد راوي، الطالب في مدرسة السلام الإعدادية في جبل دندرة، المركز الأول على طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، وذلك عقب اعتماد النتيجة من قبل محافظ قنا اللواء أشرف غريب الداودي، وظهورها رسميًا.

وفي تصريحات لـ"الدستور"، قال "راوي" إنه كان يستذكر دروسه لمدة تقارب الـ 6 ساعات يوميًا، وساعدته أسرته على النجاح وتحقيق الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية، قائلاً: "أهلي كانوا واقفين جمبي وكله بدعم أهلي وأسرتي".

وتابع "راوي" في سياق تصريحاته، أن المذاكرة المستمرة في المناهج المختلفة هي سبب تفوقه في الامتحانات، قائلاً: "أنا نفسي أدخل كلية الطب أو الهندسة لأني بحلم بهم من زمان وأن شاء الله ربنا يوفقني في امتحانات الثانوية العامة".
وأضاف الحاصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، أنه لم يحصل على دروس خصوصية خلال دراسته للشهادة الإعدادية، وكانت أسرته تساعده على المذاكرة واستذكار دروسه داخل المنزل.

وقال محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 52848 طالب وطالبة حضر منهم 52230 وحقق النجاح 46154 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 806 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 785 طالب وحقق النجاح 712 طالب بنسبة نجاح بلغت 88.3%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 35 طالبا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 35 وعدد من حققوا النجاح 32 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.4%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 8 طلاب بنسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغت عدد طلاب الشهادة الاعدادية مرحله التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 69 طالب وطالبة وعدد من حققوا النجاح 65 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94.2% في محافظة قنا

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا على حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين في جميع انحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة

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