الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والإصابة بضربات الشمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تراجع درجات الحرارة اليوم وأمس، مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أنها ستعاود الارتفاع مجددًا بدءًا من الغد الثلاثاء، ولمدة 10 أيام على أن تتجاوز درجات الحرارة في ساعات الذروة 42 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بموجة حارة ساخنة تبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

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الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في محافظات الدلتا، حيث تتجاوز درجات الحرارة فيها أكثر من 43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، لتسجل أعلى درجات حرارة.

حالة الطقس خلال عيد الأضحى

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية أول أيام عيد الأضحى، يليها انخفاض خلال أسبوع العيد والأسبوع التالي.، بينما في محافظات شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها إلى 45 درجة الجُمعة القادمة مع انخفاض طفيف أول أيام العيد، أما جنوب الصعيد تتخطى فيها درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم الاثنين 10-6-2024 ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

حالة الطقس اليوم الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تراجع الحرارة اليوم الإثنين، ليسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نهارًا، وتصل إلى 41 مئوية على جنوب البلاد، كشفت خرائط الطقس نشاط للرياح على مناطق من شمال غرب مصر وشمال مصر وخليج السويس ومناطق من سيناء وخاصة على المناطق المكشوفة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الإصابة بضربات الشمس من الساعة 1 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، مشددة على ضرورة اتباع النصائح المهمة حفاظًا على سلامة الجميع أهمها ارتداء الملابس القطنية والإكثار من تناول المياه والعصائر، وإخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

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